Příští Nissan GT-R se elektrifikaci zřejmě nevyhne

„Přemýšlíme, jak můžeme příští generaci elektrifikovat. GT-R je skutečně profesionální sportovní vozidlo bez kompromisů. Model Z je pro někoho, jako jsem já, kdo má rád sportovní auta. GT-R je profesionální stroj a my ho musíme připravit na budoucnost,” prozradil v rozhovoru pro Autocar šéf Nissanu Makoto Uchida.

„Ať už půjdeme do velké elektrifikace, nebo žádné, můžeme dosáhnout velkých výkonů. Ale rozhodně vytváříme novou platformu a náš cíl je jasný. GT-R musí být nejrychlejší auto svého druhu. Musí trať ovládnout a být technologicky pokročilé. Ale to neznamená, že musí být elektrické,” řekl a naznačil tím, že hybridní ústrojí je nejpravděpodobnější variantou.

Jasné ovšem vůbec není, zda se GT-R vydá cestou full-hybridní asistence anebo ze sítě dobíjecího, takzvaného plug-in hybridu. Druhá varianta by byla pro evropský, emisemi sešněrovaný trh, nadějnějším signálem. Kdy bude novinka představena, zatím není jasné, premiéra se však v zákulisí očekává nejpozději do tří let.