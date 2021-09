Příští generace Dacie Duster zůstane věrná současnému formátu

Dacia Duster příští generace má zůstat věrná svému současnému formátu i spalovacím motorům. Britskému webu Autocar to odhalil produktový ředitel tohoto modelu Julien Ferry. Musí podle něj zůstat stejným autem.

„Jeho role ve firmě je nabídnout velmi dobrý poměr ceny a schopností. Musí cílit na ty zákazníky, kteří hledají jednoduché auto, co umí jezdit mimo asfalt,” cituje ho web. Offroadové schopnosti Ferry zdůraznil jako prioritu, značka chce „zachovat recept a aktualizovat ho podle poptávky zákazníků”.

Pokud by nový duster tuto platformu dostal, jak se spekuluje už od loňského podzimu, mohl by také dostat plug-in hybridní pohonné ústrojí, jako má Renault Captur. Anebo ryze elektrickou variantu, která by za základ měla elektromobilní verzi této platformy CMF-BEV. Na té bude stát např. produkční verze novodobého elektrického Renaultu 5.