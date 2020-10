Připravte auto na zimu, přezout pneumatiky mnohdy nestačí

Od 1. listopadu je povinné užití zimních pneumatik, které poznáte podle alpského symbolu s vločkou či podle písmen M+S na bočnici. Alespoň v případě souvislé vrstvy sněhu a ledu na vozovce či pokud lze takové podmínky předpokládat. S výjimkou silnic opatřených značkou povinná zimní výbava, kde od 1. 11. do 31. 3. zimní pryže musíte mít, i kdyby nastaly tropy.

Důležitý je i výběr samotné pneumatiky. O vlastnostech daných modelů napoví každoroční rozsáhlé testy. Je však na místě si také ujasnit, že zimní pryže se dělí i podle regionů, do kterých jsou určeny.

„Platí, že pneumatiky jsou vždy otázkou určitého kompromisu,” vysvětluje Marko Rantonen z vývoje Nokianu. To, co si budete u středoevropských gum pochvalovat na dálnici, ale nemusí být ideální na čistém ledu - a naopak.

Jsou to obě zimní pneumatiky a obě seženete i v České republice, ovšem první, s o poznání složitějším názvem, jsou určeny zejména do složitějších skandinávských podmínek.

Lepší ovladatelností na ledě a v hlubokém sněhu díky měkčí směsi a agresivnějšímu dezénu obětují něco z jiných vlastností kontinentální varianty Snowproof, která se tak do české zimy hodí o poznání lépe.

Jak to bude s přezutím, mytím, opravou či koupí auta během lockdownu?

Jak to bude s přezutím, mytím, opravou či koupí auta během lockdownu? AutoMoto

Antikorozní ochrana je sice u moderních vozů docela jinde, než tomu bylo před pár desítkami let, ovšem mírná poškození umí odhalit plech a umí ji spustit dříve. Před zimou, kdy vůz na pár měsíců ponoříme do „solných lázní” českých silnic, se vyplatí zkontrolovat různá zákoutí na karoserii a zkonzultovat opravy drobných poškození.

Příčinou degradace gumiček jsou vysoké a nízké teploty, ale i škrábání ledu z čelního okna, který si řidič dostatečně neočistil. Myslete na to, až budete ráno pospíchat.

Většině motoristů se jednou za čas přihodí, že jim zamrzne kapalina do ostřikovačů . Ranní mrazy umí překvapit již na podzim, a tak je dobré přejít na zimní směs co nejdříve.

Pokud doléváte do chladicího okruhu demineralizovanou vodu kvůli netěsnosti ve vedení chladicího okruhu, měli byste myslet na to, že tímto způsobem měníte koncentraci chladicí kapaliny. Snižuje se tím její schopnost odolat zamrzání. Pro tyto případy je dobré si nechat zkontrolovat teplotu zamrzání chladicí kapaliny pomocí hustoměru. V autoservisu, či opět svépomocí.

Co obnáší výměna oleje u Bugatti Veyron? V servisu stojí statisíce korun

Co obnáší výměna oleje u Bugatti Veyron? V servisu stojí statisíce korun AutoMoto

Myslet je dobré i na motorový olej . Po studených startech potřebuje motor tuto kapalinu v co možná nejlepší kondici. S pravidelnou výměnu tedy před zimou není dobré otálet.

Při výměně dbejte také na správný typ oleje, dodržujte doporučení výrobce. První číslo v označení, například „5W-30”, je doplněné písmenem „W“, což je zkratka pro winter, zima. Toto číslo, typicky od 0 do 25, označuje viskozitu oleje při nízkých teplotách. Čím je číslo vyšší, tím je olej hustší a hůř maže za studena.

Pokud tomu vládní nařízení a situace kolem koronaviru půjdou naproti, většina motoristů se vydá i na hory, do těžších podmínek. I když v České republice nenajdete zrovna snadno tak opuštěnou silnici a extrémní podmínky, základní sadu do zimních podmínek do zavazadelníku je dobré mít.