Přijíždí Subaru Impreza na elektřinu. Dostala verzi e-Boxer

Systém je někde na pomezí mild hybridu a skutečného hybridu, protože sice dokáže jezdit na elektřinu, ale nabitá baterie stačí jen asi na 1,6 km jízdy, musíte jet do 40 km/h a plyn doslova jen lechtat. Spalovací motor je ale možné vypnout i za rychlejší jízdy např. z kopce.

Podle tiskové zprávy to u Imprezy znamená, že spotřeba benzínu klesla oproti dvoulitru až o 10 %. Řečí čísel by to mělo znamenat pokles z katalogových sedmi litrů dvoulitru až na 6,3 l/100 km. Baterie má kapacitu 4,7 Ah při napětí 118,4 V, což dává nějakých 0,56 kWh.