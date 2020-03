Předokolky Mercedesu dostaly plug-in hybridní pohon

Co mají všechny společné, je baterie o kapacitě 15,6 kWh, kterou ze 7,4kW wallboxu se střídavým proudem dobijete za 1 hod. 45 min. z 10 na 100 %, anebo, máte-li k dispozici 24kW stejnosměrnou nabíječku, za 25 minut z 10 na 80 %.

Samozřejmě, vozy jsou vybaveny přepínačem, kterým si řidič může zvolit, jestli má auto primárně spotřebovávat elektřinu, anebo udržovat baterii na určité úrovni nabití, například před vjezdem do města. Na palubě je také systém, který sám dokáže z navigačních dat zvolit nejefektivnější využívání elektropohonu.

Jsou tu i odlišnosti po technické stránce, a to zejména v souvislosti s umístěním baterie. Kvůli ní byla nádrž na benzin vestavěna do prostoru pro zadní nápravu a také se změnilo vedení výfuku. Ve výsledku by tak měl být objem zavazadelníku zmenšen jen minimálně.