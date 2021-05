Před 60 lety sbírala Octavia TS i nečekané vavříny

Škoda slaví 120 let motorsportu: Tohle byli první čtyřkoloví vítězové z Mladé Boleslavi

Jeden z nich dokonce letos slaví 60. výročí významného úspěchu – je to Octavia Touring Sport a ten úspěch se dostavil na Rallye Monte Carlo v roce 1961.

Návrat škodovek na závodní tratě umožnilo mírné politické tání konce 50. a začátku 60. let minulého století. Škoda se Rallye Monte Carlo účastnila naposledy v roce 1949 a pak až v roce 1956, ale to nejdůležitější přišlo až o dalších pět let později. Finská soukromá posádka Esko Keinänen-Rainer Eklund získala s octavií TS první místo ve své třídě a šesté místo celkově.