Přechod k elektromobilům v EU ohrožuje statisíce pracovních míst, tvrdí studie

Přechod od automobilů se spalovacími motory k elektromobilům by v Evropské unii mohl vést k zániku 501 tisíc pracovních míst ve výrobě automobilových součástek. Vyplývá to ze studie, kterou pro evropskou asociaci dodavatelů automobilových součástek a systémů CLEPA vypracovala poradenská společnost PwC.

Vznik nových pracovních příležitostí v produkci součástek pro elektromobily by tuto ztrátu mohl kompenzovat pouze z necelé poloviny. Vzniknout by mohlo 226 tisíc nových míst. Celkově by tak zaniklo 275 tisíc pracovních míst, píše se ve studii.

Celkem je v současnosti zaměstnáno u subdodavatelů automobilek v Evropě 1,7 milionu lidí a přímo u automobilek 1,2 milionu lidí. Dalšího zhruba 1,2 milionu lidí zaměstnává např. výroba pneumatik, baterií nebo elektrosoučástí a 3,2 milionu lidí v podpůrných službách, vyjmenovává ze studie web Automotive News.

„Studie podtrhuje rizika, která přechod k elektromobilům představuje pro živobytí statisíců lidí,“ uvedla generální tajemnice asociace CLEPA Sigrid de Vriesová. Upozornila rovněž, že dodavatelé automobilových součástek zajišťují většinu výrobních pracovních míst v automobilovém průmyslu.

Přelomový rok 2035

Evropská komise navrhuje úplný zákaz prodeje aut se spalovacím motorem po roce 2035. Podle studie by v takovém případě ve výrobě součástek pro tato auta mohl onen půlmilion míst zaniknout do roku 2040, a to pokud by proběhly změny navržené v balíku s názvem „Fit for 55“.

Studie vypočítává tři scénáře, přičemž ve dvou z nich vidíme masivní ztráty pracovních příležitostí. Tím jediným, v němž počet pracovních míst roste, je využívání smíšených technologií pro pohon aut. Tak by klesly emise CO2 ze současných 95 na 20 gramů CO2/km v roce 2040, ovšem přibylo by 200 tisíc pracovních míst.

Prostřední scénář je ten plánovaný, který by znamenal emise CO2 z dopravy snížit na nulu v roce 2040 za cenu toho, že 275 tisíc lidí přijde o práci. Třetí, nejextrémnější, uvažuje snížení emisí CO2 z dopravy na nulu v roce 2030, což by ovšem znamenalo ztrátu 360 tisíc pracovních míst. V každém případě by se to nejvíce dotklo Německa, Itálie, Španělska a Rumunska.

„Potřeby společnosti jsou příliš rozdílné na to, aby fungoval přístup 'jedno řešení pro všechny'. Regulační rámec, který je otevřený všem dostupným řešením, jako je použití hybridních technologií, zeleného vodíku a obnovitelných, udržitelných paliv, dá prostor k rozvoji inovacím,“ komentovala závěry studie dále de Vriesová.

Starší studie na pomocné téma, kterou si asociace CLEPA nechala vypracovat u firmy Boston Consulting Group (BCG), tak černě vývoj počtu pracovních míst v automobilovém průmyslu nevidí, ovšem taky se zaměřila na situaci do roku 2030, nikoliv 2040, jak to učinila PwC.

Přechod k výrobě elektrických aut by podle ní znamenal ztrátu 630 pracovních míst tam, kde práce souvisí s výrobou spalovacích motorů. Poptávka po bateriích, nabíjecí infrastruktuře a dalších službách by ale vytvořila 580 tisíc pracovních míst, což znamená ztrátu „jen“ 50 tisíc míst.

BCG říká, že zhruba 2,4 milionu pracovníků by potřebovalo přeškolení. 1,6 milionu lidí z toho by zůstalo ve svých současných pozicích i firmách, pouze s „drobně odlišnými požadavky“. 610 tisíc lidí by zůstalo v automobilovém průmyslu, ale pracovalo by na něčem jiném - např. místo převodovek by vyráběli elektrické motory.