Pozitivní dopad elektrifikace aut? Vozy značky Mini budou znovu malé

Traduje se, že před návrhem původního Mini, tedy Morrise, šéfkonstruktér Alec Issigonis obkreslil čtyři dospělé, kteří si sedli na zem co nejblíže k sobě, tedy v konfiguraci jako v autě. To by u dnešního Mini třetí novodobé generace tak úplně nefungovalo. Veškeré příslušenství a nároky na bezpečnost a komfort bývalého prcka neustále zvětšují.