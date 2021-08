Povšík: Fabia do pěti let skončí, nástupce bude elektrický

V úterý překvapila veřejnost informace o tom, že slibovaná nová Fabia Combi se nakonec vyrábět nebude. Kdy se o tom rozhodlo?

Už to víme delší dobu. Ještě jsme hledali řešení a to, jak to komunikovat. Velmi těžce jsme se s tím osobně smiřovali. Dali jsme už do toho hodně peněz, model byl skoro vývojově hotový a budeme muset odepsat poměrně hodně vysokou částku.

Jak dlouho to víte?

Jako člen dozorčí rady to vím déle. Ještě před hromadnou dovolenou. Museli jsme špičkovým dělníkům v nářaďovně říci, proč zastavujeme jejich práci. Zasáhne to asi 220 lidí a my je naštěstí dokážeme převést jinam.

Kolik se do vývoje modelu už investovalo peněz?

U modelu combi se blížíme k jedné miliardě korun ztráty na vývojových a konstrukčních nákladech. Viděli jsme už, jak to auto vypadá, viděli jsme ho vyrobené z hlíny a pak už modely, kde jsou nalakovaná skla, a teď je to všechno pryč.

Proč k tomuto rozhodnutí došlo?

Bohužel to přišlo jako příkaz z koncernu. Je to na základě rozhodnutí Evropské unie o snižování emisí a my musíme rozvíjet elektromobilitu, jinak bychom neměli zisky, ale velké ztráty. Unie ještě přitvrdí, automobilový trh nemá východisko.

Chystáme se dělat nejméně čtyři čistě elektrické modely. Ale není to tak, že bychom všichni byli z elektromobility nadšení, protože je tam strašná spousta otázek, které každým dnem přibývají.

A jaké bylo to řešení, které jste ještě hledali?

Ještě jsme zvažovali variantu hlubokého faceliftu současného combi, ale to by bylo jen protahování agonie. Koncern Volkswagen se vydal na cestu elektromobility a není návratu zpět. Šéf koncernu Herbert Diess chce být evropský Elon Musk. Ten nedělá auta na vodík nebo hybridy, jen auta na elektřinu, a to je teď naše cesta. Fabia je vůz v segmentu A0, a toto s sebou do budoucna stáhne celý segment.

Takže tato nová fabia čtvrté generace by mohla být poslední s klasickým motorem?

Výhledově, mluvíme o roce 2025 nebo 2026. Opouštíme platformu A0 MQB a přecházíme na elektrickou platformu MEB a malé vozy budeme vyrábět i nadále. Může to být i něco jako fabia, ale bude to elektrické.

Jak to bude s motorizací u větších modelů?

Diesely podle mého názoru skončí. Bude to psychologický tlak, města se jim budou zavírat nebo se budou platit průjezdní pokuty. Ale třeba u benzínového kodiaqu máme dobré marže, je hodně zákazníků, kteří vůz chtějí v nejvyšších variantách s nejlepší výbavou.

Co se bude vyrábět v uvolněné kapacitě plánované pro Fabii Combi?

Potřebujeme rozšířit výrobu enyaqu. Máme na něj postavenou v Mladé Boleslavi speciální lakovnu. Kdybychom měli dost čipů, dělali bychom tam enyaq a protahovali jej lakovnou i v sobotu, což se teď nedělá. Do budoucna ještě přijde úplně nová varianta enyaqu coupé.

Kdy se představí?

To musí povolit koncern. Ten se momentálně taky bojí, že jsme velkou konkurencí s dobrou poptávkou a rozumnou cenou. Oni rozhodnou, kdy to uvolníme, jestli už na ženevském autosalonu, který se má konat počátkem příštího roku.

Minulý týden jste varoval před vysokým počtem odstavených nedodělaných vozů kvůli nedostatku čipů. Jaká je situace?

Odstavujeme směny. Dnes máme asi 40 tisíc nedodělaných aut, a to si snažíme pohlídat.

Když se to začne houpat přes 40 tisíc kusů, budeme s tím muset něco dělat. Musíme spočítat, kde lze čipy předisponovat. Ty jsou ale různé a úplně všude to nejde. Je to složitá logistická záležitost.

Každý den hledáme metodiku včetně toho, jak se bez čipů obejít a zkusit jinou variantu homologizačně i konstrukčně. Třeba lidé řeknou, že nemusí dveře vzadu zamykat na dálku, a tak jim na dveře budou stačit dva čipy místo čtyř.