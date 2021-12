Poslední lotusy Elise, Exige a Evora sjely z výrobní linky

Poslední elise byla verze Sport 240 Final Edition ve žluté barvě jako 35 124. vyrobený kus. Posledním exigem byla varianta Cup 430 Final Edition v závodní zelené a byl to 10 497. vyrobený exige od roku 2000, kdy přišel prvně na trh.

„Tato ikonická auta byla nejen velkou součástí 73leté historie Lotusu, ale také byla denně přítomná v mém životě. Spolu s designovým týmem jsme těmito auty žili 26 let. Budou nám chybět, ale je to podobně jako s Vánocemi, když jedny skončí, začínáme se těšit na další, a to se děje nyní s evijou, emirou a Typem 132,“ nechal se slyšet šéfdesignér Lotusu Russell Carr.