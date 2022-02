Porsche přebudovává domovskou továrnu kvůli elektrickým sporťákům 718

Porsche si do roku 2025 stanovilo za cíl prodávat aspoň třetinu aut čistě na elektřinu. Taycan je začátek, nový macan je dalším krokem - a řada 718 patrně následuje, a to už příští rok. Tehdy má být sériová výroba elektrických 718 zahájena.

Magazín dále píše, že elektrické 718 budou vycházet z konceptu Mission R, který se ukázal mimo jiné na loňském autosalonu IAA v Mnichově. Produkční vozy mají stát na zkrácené verzi platformy PPE, kterou automobilka vyvíjí spolu s Audi už několik let a která má podporovat 800V architekturu pohonného ústrojí.

To má umožnit nabíjení výkonem až 270 kW. Další technické údaje zatím nejsou známy ani zhruba, ovšem hovoří se o tom, že nové 718 mají na jedno nabití ujet až 400 km a vývojový cíl pro hmotnost je 1655 kg. To je na konvenční sporťák příliš, ale na elektromobil je to hezká hodnota.