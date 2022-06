Porsche má dárek pro Američany, speciální 911 GTS America

Před sedmdesáti lety Severní Ameriku ohromilo Porsche svým modelem 356 Roadster, který do země z Německa transportovalo ve verzi kabriolet s příhodným názvem „America“. Teď se na tradici pokusí navázat novější model – 911 GTS Cabriolet v limitované edici „America Edition“.

Do USA se Porsche rozhodlo odeslat 100 kusů a dalších 15 zamíří na sever do Kanady. Vůz stejně jako sedmdesát let starý předchůdce dostal modrý lak Azure a bílé ráfky kol s červenými akcenty.