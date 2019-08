Porsche konečně představilo vrcholný Macan

Chtělo by se říct, že Porsche Macan Turbo nepřináší žádnou novinku. Značka samozřejmě sáhla po již použitém agregátu, který pohání modely Panamera nebo Cayenne. Jenže tak jednoduché to není - zatímco tenhle motor, 2,9 V6 biturbo, u větších Porsche tvoří verzi S, u Macanu je to vrcholné Turbo.