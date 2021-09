Porouchaná baterie elektromobilu nemusí znamenat drahou výměnu

Americký youtuber Tyler Hoover, který svůj kanál nazývá „nejhloupějším kanálem o autech na celém YouTubu”, si nedávno koupil Teslu Model S po záruce a během pár týdnů se objevila závada, jejíž odstranění by v autorizovaném servisu stálo statisíce. Ten by totiž vyměnil baterii za novou.

Hoover tedy kontaktoval kolegu youtubera a ten se do opravy pustil; ve videu začíná na 6. minutě zobrazením, které články v kterém modulu v baterii jsou vadné. Jsou to ty v modulech 1 a 3, jejichž napětí je výrazně nižší než u ostatních. Servis vytáhl baterii, rozebral ji a vyměnil příslušné moduly. Podobně jako to plánuje většina evropských automobilek i v autorizovaných servisech. Následně se vůz zvládl nabíjet naplno, a to jak u pomalé nabíječky, tak i u Superchargeru.