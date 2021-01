Podivný volant v nových teslách budou zkoumat úřady

Americká Tesla představila modernizaci svých Modelů S a X, při níž dostaly mimo jiné poněkud „nekulatý volant”, připomínající spíš knipl letadla. Takovou věc měl například KITT ve slavném americkém seriálu Knight Rider - ovšem to nebylo silniční auto, bez ohledu na dnešní repliky.

V silničních autech, a to i ve speciálech zaměřených na ostrou jízdu po závodních okruzích, je volant vždy aspoň zhruba kulatý. Protože jím člověk točí, je to nejpraktičtější a pro delší jízdu také nejpohodlnější tvar. Přesto se Tesla rozhodla jinak a web Motor1.com kontaktoval americký Národní úřad pro bezpečnost silniční dopravy (NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration), jaký má k novince postoj.

Neznamená to, že volant nesplňuje regule - alespoň prozatím. Už to, že je třeba dodatečného prověřování, ale má určitou vypovídací hodnotu. Je však samozřejmě možné, že designéři volant navrhli tak, aby předpisy splnil, třebaže není ani náznakem kruhový, stejně jako, že se tento volant do výroby nedostane a slouží jen k přilákání pozornosti.