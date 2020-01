Počet osobních aut v Česku se přiblížil šesti milionům

Počet osobních aut na českých silnicích se loni zvýšil o 187 017 vozů, tedy o tři procenta, na 5 989 538 aut. Průměrné stáří vozového parku stouplo o 0,2 roku na 14,93 roku. Oznámil to Svaz dovozců automobilů v tiskové zprávě.

U osobních automobilů má na stárnutí nadále velký vliv skladba dovozu ojetých vozidel. U těchto ojetin je 20 % aut starších 15 let a více než 50 procent starších deseti let. Do průměrného věku jak u dovážených ojetin, tak i u všech registrovaných aut nejsou započítána historická vozidla, pokud jezdí na speciálních „veteránských” registračních značkách.