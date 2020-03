Plug-in hybridní 911 se chystá, Porsche se ale stále nemůže smířit s kompromisy

Celý problém a průtahy okolo elektrické 911 pramení podle Stainera z faktu, že se inženýři snaží přidat elektromotor do modelu, který už řadu let existuje na podobném principu s podobnými proporcemi. „Není to, jako když jsme před deseti lety představovali model 918 Spyder, to bylo zcela nové auto, ve kterém se s elektrifikací počítalo,“ přirovnal.

„To by asi bylo to poslední plně elektrické auto. Možná úplně poslední auto na světě, které by dostalo elektromotor, by mělo být Porsche 911. A pokud bychom to skutečně udělali, nebude to dříve než v roce 2030,“ uzavřel Michael Steiner.