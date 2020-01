Petice za příchod ostré Toyoty do USA je marná

Nejspíš nenajdete automobilového nadšence, kterého by Toyota Yaris GR minimálně nenadzvedla ze židle. Novinka přišla o zadní dveře, dostala kompletní rozšíření, nejsilnější tříválec na světě a pohon všech kol.

Ovšem vůz od divize Gazoo Racing je určený primárně pro evropský trh. Na americké stránce Change.org tak vznikla hodně neobvyklá petice za to, aby se novinka oficiálně dostala i do Spojených států, kde je ostatně Toyota velmi silným hráčem. Ve čtvrtek odpoledne se počet podepsaných dostal ke třem tisícům uživatelů.

Naděje nadšenců za mořem však uhasilo prohlášení amerického zastoupení. „Těší nás zájem nadšenců do Yarisu GR a to, že jsou ochotní podepsat petici za příchod tohoto modelu na náš trh, ovšem je to vysoce nepravděpodobné,” sdělila pro Motor1 mluvčí americké Toyoty Nancy Hubbell.