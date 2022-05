Ostrými hyundai po okruhu v Mostě: Baví mě ta, v nichž jsem nejpomalejší

Není to na okruh málo? To jsem se vydal zjišťovat na tiskovou konferenci na autodrom, jejíž součástí bylo právě pár desítek minut za volanty postupně čtyř různých Hyundai N – i30, i30 Drive-N, kony a i20. A taky se svézt v královně všech N, závoďáku i30 N TCR, který sedlá Jáchym Galáš v šampionátu cestovních vozů.

Za volant tohoto speciálu mě však nepustí, musím se spokojit se sedadlem spolujezdce. I tak se ale nadšeně řadím do fronty na kuklu a helmu a o pár chvil později se skrz ochrannou klec soukám do hluboké sedačky, kde mě jeden z členů týmu pevně přikurtuje čtyřbodovými pásy.

Pod plným plynem závoďák ožívá, Jáchym projíždí zatáčky ostře přes obrubníky a na konci cílové rovinky na tachometru zahlédnu rychlost přes 200 km/h. Co je však nejpůsobivější, je brzdění. Plné brzdy z této rychlosti těsně před ostrou pravou mě vrhnou dopředu do pásů, až si říkám, že jsem se měl nechat přikurtovat o něco pevněji.

Tři kola končí a já se s díky za ojedinělý zážitek soukám ven. Čeká mě čtveřice silničních „enek“ na silničních pneumatikách. S mírnou obavou, že budou působit jako šneci, sedám do i20 N a těším se, že ověřím, co je pravdy na chvalozpěvech na tuto kapesní raketu.

Zkrátka – v podstatě všechno. Je to takové nadšené štěňátko – síly má dost, přilnavosti taky, ale největší dojem dělá chutí do ostré jízdy, sladěním všeho dohromady, ovládacích prvků, podvozku, řízení, a tak mě tři kola za jeho volantem neskutečně baví.

Přesedám do i30 N s dvouspojkovou převodovkou. Vím, že tahle technika je naprosto špičková na silnicích. Přepínám ji do standardního režimu N, abych vyzkoušel, jak ho vývojáři odladili, a přesouvám volič do pozice manuálního řazení.

Jenže mě nejvíc bavily – a jelikož nemám ruce na to, abych na okruzích honil tisíciny sekundy, je tohle kritérium pro mě nejdůležitější. A půlhodina na okruh samozřejmě je málo na to, aby na něm člověk zajížděl mistrovské časy – ale na to, aby si své auto osahal v extrémních situacích, to stačí.