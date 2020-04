Ostré SUV nedává smysl, tvrdí v Alfě Romeo a odmítají Stelvio ve verzi GTA

”Zkratka GTA je pro Alfu Romeo důležitá. Upřímně, o modelu Stelvio GTA jsme se bavili, ale jsme přesvědčeni, že by se nesetkal s očekáváním zákazníků,” řekl Fabio Migliavacca pro britský Autocar. ”Auto s tímto názvem musí být nejlepší na okruhu. S výše položeným těžištěm ve srovnání s Giulií by se nám to povedlo těžko,” dodal.