Opel poutá na nový crossover Mokka

Mokka ale nezmizela navždy - Opel dnes zveřejnil upoutávku na novou generaci, už bez kontroverzního X v názvu. Bude stát na francouzské platformě CMP, stejně jako Corsa a nové Peugeoty 2008 a 208. To je vynikající základ, jak ukázaly naše zkušenosti s novou Corsou a „dvěstěosmou ”.

Jako první by měla nová Mokka přijít v elektrické variantě - to uvádí Opel v tiskové zprávě. Podle britského webu Autocar to znamená 136k elektromotor, 50kWh baterii a dojezd na jedno nabití až 320 km. Podobnými parametry disponuje i příbuzný Peugeot e-2008.