Olympijské hry v Tokiu představí i dopravu budoucnosti

Měla by se tu objevit třeba Toyota Concept-i , která se představila na veletrhu elektroniky CES v roce 2017.

Hned vedle by měl být i vůz Toyota LQ, což je to samé auto, jen s trochu jinými vnitřnostmi. A dokonce se bude projíždět po olympijské vesničce a bude lidem představovat autonomní řízení čtvrté úrovně. To jest, že vůz jezdí zcela sám v určitém prostoru a když řidič nepřevezme řízení, je-li k tomu vyzván, vůz musí umět bezpečně zastavit u krajnice.