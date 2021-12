Okořenění Audi R8. Němci plánují jeho syrovou verzi

Podle webu britského magazínu TopGear totiž inženýři z německého Ingolstadtu připravují ještě další překvapení pro své zákazníky, kterým by měla být finální, syrová a nejostřejší verze desetiválcové R8. Předlohou by mohlo být například sesterské Lamborghini Huracán Performante.

„Mohu prozradit, že máme v plánu ještě něco víc. Pro tuto generaci R8 rozhodně plánujeme další auta. A jak můžete vidět u poslední verze s pohonem zadních kol, snažíme se zaměřovat na zábavu z jízdy,“ řekl Britům šéf sportovní divize Audi RS Sebastian Grams. „Lidem se R8 líbí a máme velké prodeje. Mohu vás ujistit, že máme dost nápadů do budoucna,“ doplnil.

Zatím není zcela jasné, jak hodlá Audi chystanou super-R8 pojmout, protože inženýři mají možnost využít jak stabilnější a osvědčený systém pohonu všech kol quattro, tak i současnou novinku se silnější V10 a pohonem zadních kol, která by mohla přinést třeba kýžený úbytek hmotnosti. Jasno by o tom mělo být na podzim roku 2022, kdy by se měl speciál ukázat světu.