Ojetá auta v průměru zlevnila, výrazně poklesl i dovoz ojetin

Průměrná cena prodávaných ojetých aut na českém trhu se v prvním pololetí snížila o sedm procent na 212 tisíc korun. Mohou za to nižší zájem kupujících, dovozy starších ojetin z ciziny a méně vozů s českým původem. Cena zánovních vozů do pěti let naopak v průměru o 30 tisíc stoupla.