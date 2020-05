Objemné motory se mají vrátit. Důvod neuhodnete

Mnoho let byly - a stále jsou - automobilky tlačeny do zmenšování motorů, aby v laboratorním měření spotřeby vyšly co nejlepší výsledky. Podle Franka-Steffena Wallisera, šéfinženýra Porsche 911, má však nová emisní norma Euro 7, která přijde za pár let, tento trend nejen zastavit, ale úplně otočit.

„V roce 2026 přijde další vlna emisních regulací s normou Euro 7. Bude světově nejpřísnější co do emisí, a to zejména po stránce rozdílů mezi emisemi při reálném provozu a těmi, které vidíme na testovacích stolcích. (...) Uvidíme návrat větších objemů,” citoval ho web australský web Wheels.

Porsche 911 (992) Carrera S Foto: Porsche

„Očekávám průměrně dvacetiprocentní nárůst objemu u motorů, které budou plnit normu Euro 7. Spousta výrobců skočí ze čtyř na šest, z šesti na osm válců,” dodal Walliser.

Co je to za nesmysl, říkáte si, když dosud emisní regulace ze strany Evropské unie tlačí automobilky k co nejmenším motorům? Až tak, že BMW hovoří o konci dvanáctiválců a ohrožení osmiválců?

Klíč je v rozdílu mezi emisemi - jak démonizovaného CO2, tak i skutečných škodlivin - v laboratoři a v reálném provozu. Tento rozdíl je u každého pohonného ústrojí jiný, ale ve stručnosti se o ryze spalovacích ústrojích dá říci, že čím menší objem má motor, tím větší je rozdíl mezi jeho emisemi CO2 v laboratoři a ve skutečném provozu.

Pramení to z faktu, že v laboratorních testech motory pracují jen s lehkou zátěží. Přechod z normy NEDC na novější WLTP přiblížil zátěž více reálnému světu, ale pořád ne dost.

Ve skutečném světě lidé jezdí svižněji, motory více zatěžují - a rozdíl je na světě. Po stránce emisí CO2, které jsou přímo úměrné spotřebě paliva, je výsledkem, že při podobném stylu jízdy může šestnáctistovka, dvoulitr i pětilitrový osmiválec „žrát” mezi 10 a 12 litry benzínu na 100 km, ať výrobci v katalozích udávají naměřenou spotřebu jakoukoliv. Je to vidět z řady našich testů aut.

Mrňavá šestnáctistovka v Kie Sportage T-GDi GT Line v našem testu měla spotřebu 11 litrů... Foto: Marek Bednář, Novinky

Turbodmychadla s tímto faktem souvisí také, a opět je to spojeno s rozdílnými požadavky na motor v laboratorním testu a ve skutečném světě. Turbodmychadla jsou schopna do válce natlačit obrovské, ba téměř libovolné množství vzduchu; záleží na konstrukci motoru.

Pokud dá řidič plný plyn, také to udělají, a řidiče baví mocný zátah motoru. Jenže ten vzduch je třeba nasytit palivem, aby směs správně hořela. Proto jsou přeplňované benzínové motory pod plným plynem tak „užrané”.

...tedy téměř stejně, jako čtyřlitrový osmiválec v Mercedesu S 560 Cabrio. Ten bral 11,4 l/100 km. Foto: Jan Handrejch, Právo

Podle Walliserových slov bude norma Euro 7 znamenat omezení tzv. litrového výkonu motorů, tedy jaký výkon motor produkuje z každého litru svého objemu. Toto číslo dnes díky přeplňování atakuje - a v řadě případů i překračuje - 150 koní i u normálních, nejen sportovních aut. Má-li se litrový výkon snížit, budou výrobci muset zvětšit objem motoru, aby zachovali výkon.

Co to udělá s emisemi CO2? Možná přestanou být prioritou. „Tyto regulace jsou z hlediska CO2 zcela kontraproduktivní, takže ty se zvednou. Nemůžete splnit všechny standardy, aniž byste spalovali palivo. Zní to šíleně, ale z technického hlediska to je nyní faktem,” sdělil Walliser.

Zachrání norma Euro 7 i dvanáctiválec v BMW M760Li? To je zatím otázkou. Foto: Jan Handrejch, Právo

A ostatní emise? „Nové regulace je složité splnit, protože budeme mít rozdílné emise při studeném startu a větší katalyzátory. Tím myslím třikrát, čtyřkrát větší. Takže v autě bude taková malá továrna chemického průmyslu,” dodal.

Větší katalyzátory jsou problémem ze dvou důvodů. Jednak, pravděpodobně budou dražší ve srovnání s těmi současnými. A jednak, a to zejména u Porsche 911, prostor. Motor i s celým výfukovým systémem je tam nacpaný mezi zadní nápravou a nárazníkem.