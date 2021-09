Nový Opel Astra představen detailněji, bude i elektromobilem

Zájemci o konvenční pohon dostanou na výběr ze dvou verzí 1,2l zážehového tříválce o 110 nebo 130 koních. K mání bude i nafta, a to v podobě 130k čtyřválce. U všech těchto motorů bude standardem šestistupňová manuální převodovka, osmistupňový automat bude za příplatek.

Opel Astra je již 30 let jedním z největších konkurentů Volkswagenu Golf

Opel Astra je již 30 let jedním z největších konkurentů Volkswagenu Golf AutoMoto

Astra proti předchůdci mírně vyrostla do délky o 4 mm na 4374 mm a do šířky na 1860 mm, výška se snížila o 15 mm na 1470 mm. Rozvor náprav se zvětšil o 13 mm na 2675 mm, což by mělo znamenat víc místa na nohy zadních pasažérů. Zavazadelník je velký 422 litrů v základní konfiguraci, také o něco více než dřív.