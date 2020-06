Nový Nissan X-Trail je tu, zatím jako Američan

Ve Státech Rogue, v Evropě X-Trail - tak to s japonským konkurentem Škody Kodiaq bylo vždy a není důvod si myslet, že to u nové generace, která se právě představila, bude jinak. Evropská divize Nissanu to nicméně zatím oficiálně odmítla komentovat.

Fotografie potvrzují to, co naznačovaly patentové obrázky z konce března - novinka má rozdělené přední světlomety. Také přední maska má ostřejší rysy a střechu si můžete nechat nalakovat do černé barvy.

Nissan Rogue 2021 Foto: Nissan

Navzdory současnému trendu nafukování aut je nový Rogue o něco menší než předchůdce. Rozvor se zkrátil jen nepatrně, délka vozu je ale menší o 43 mm. Základ je stejný - platforma Nissan CMF-C/D. Na té jezdí např. i Renault Koleos, další přímý konkurent, i když ze stejné aliance. I přes menší rozměry na zadních sedadlech má víc prostoru, třebaže jen o centimetr a půl.

Uvnitř je už ve standardní výbavě dotykový displej s podporou Apple CarPlay a Androidu Auto. Vestavěná navigace je ale za příplatek, stejně jako head-up displej, digitální přístrojový štít či bezdrátová nabíječka.

Nejluxusnější verze Platinum má digitální přístrojový štít a může mít i světlou kůži na sedačkách i palubní desce. Foto: Nissan

Rogue nabízí také systém ProPilot Assist. To je kombinace adaptivního tempomatu s aktivním vedením v jízdním pruhu. Umí toho ale víc, např. upravovat rychlost podle toho, jestli se blíží ostrá zatáčka, a pak v té zatáčce má i dokázat pomoci zatáčet, pokud by to řidič z jakéhokoliv důvodu nezvládal.

Po stránce komfortu na palubě se můžou i cestující vzadu těšit na vyhřívané sedačky či vlastní zónu klimatizace. K mání je semianilinová kůže na sedačkách či audiosystém značky Bose s 10 reproduktory.

Rogue bude k mání i s pohonem všech kol, se kterým spolupracuje otočný volič jízdních režimů. Foto: Nissan

Pod kapotou bude v USA 2,5l atmosférický benzínový čtyřválec, který může pohánět přední nebo všechna kola silou 183 koní a 245 N.m. Tento motor v evropském X-Trailu pravděpodobně neuvidíme; současná generace může mít 150k dieselovou sedmnáctistovku nebo 160k benzínovou třináctistovku, obě samozřejmě přeplňované.

Evropská verze se může také drobně lišit ve výbavových stupních. Kdy se odhalí a kdy přijde na trh, zatím není známo; v USA se bude Rogue prodávat od letošního podzimu.

