Nové závodní série se může zúčastnit každý, adrenalin při ní ale nestoupne

Jak to funguje? Všechny vozy, které se zúčastní soutěže, dostanou do vozidla na OBD připojený diagnostický snímač vyvinutý společností Greater Than. Ten je spojený s aplikací FIA Smart Driving Challenge v mobilním telefonu (funguje jak na Apple iOS, tak i na Androidu) a vyhodnocuje všechny důležité informace z vozidla.