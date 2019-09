Nově vznikají v Rakovníku desetitisíce parkovacích senzorů za týden

Operátorů výroby, jak se dnes dělníkům u pásu říká, tu není potřeba až tolik. Jedna výrobní linka na parkovací čidla, ta modernější, chrlí 10 tisíc čidel za den; pracuje se tu v třísměnném provozu. Jenže je automatizovaná do té míry, že k její obsluze je třeba jen tří operátorů a tří údržbářů. To je všechno.

A jednak, kvůli svému umístění to jsou co do teploty a např. vody velmi silně namáhané součástky. Aby měly patřičnou životnost, je uvnitř speciální izolační pěna. Kvůli ní se senzory 15 hodin „zapékají” ve speciálních pecích. Tam se mění teplota v určitých cyklech, aby si pěna „zvykla” - aby co nejlépe dosedla tam, kde má, a správně těsnila.