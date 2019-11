Nové nejrychlejší auto světa? Aspark Owl slibuje drtivé zrychlení

I když zatím Aspark Owl nemá rekord ze Zeleného pekla, tedy severní smyčky Nürburgingu, na který se firma chystala , dokáže upoutat pozornost. A to především svými parametry, které jsou opravdu dechberoucí.

Vůz je celý z karbonu, jak jinak. Základem je superpevný monokok, který i s díly šasi váží pouhých 120 kg. Karoserie přidává dalších 180 kg. Jako celek přitom Owl váží 1900 kg. To nejtěžší na něm jsou totiž baterie. Jde o lithium-iontové akumulátory o kapacitě 64 kWh, které by měly při rozumné jízdě vystačit na 450 km. Nabití při výkonu nabíječky 44 kW by mělo trvat 80 minut.