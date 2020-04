Nové Audi A3 přijíždí jako elegantní sedan

Pro A3 sedan je to vstup do druhé generace; ve srovnání s předchůdcem je vůz delší o 40 mm, širší o 20 mm (celkem 1820 mm) a vyšší o 10 mm (1430 mm). To spolu s níže položeným sedadlem řidiče má za následek více místa pro jeho hlavu. Jak to bude na zadních sedačkách, uvidíme, až se osobně seznámíme. Zatím víme jen, že kapacita kufru 425 litrů je stejná jako u předchůdce.