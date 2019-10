Nissan naučil roboty lidské práci. Vyrábí díly pro stará auta

Řada zajímavých veteránů a youngtimerů (tj. aut, která už jsou stará, ale ještě nemají „veteránských” 30 let) se těší podpoře automobilky, která pro ně stále vyrábí součástky. Jenže mnohem víc aut takové štěstí nemá a v řadě případů už díly nejsou dostupné ani z druhovýroby.

Renovace takových aut je pro fanoušky o to obtížnější, a tak se Nissan rozhodl, že jim pomůže. Vyvinul techniku výroby běžně lisovaných dílů bez lisovnice, tj. formy, na jejímž základě lis vytváří potřebnou součástku.

V podstatě naučil dva roboty „vyklepávat” plech do přesně stanovené podoby, aniž by k tomu byla nějaká fyzická forma. Jejich postup řídí jen počítačový program. Zní to jednoduše, ale podle automobilky bylo nejnáročnější roboty dokonale synchronizovat.