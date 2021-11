Nissan jde novým směrem. Ukazuje koncepty a radikální plán s elektromobily

Ambiciózní plán na přerod v elektromobilového velikána představil v posledních dnech japonský Nissan. Svoji budoucnost do roku 2030 hodlá společnost zasvětit elektromobilitě, a to uvedením celkem třiadvaceti elektrifikovaných modelů. Z toho bude 15 čistě na baterie.

Nissan se bude snažit, aby do mety v roce 2030 prodával 50 % elektrifikovaných modelů a o 20 let později chce být společnost uhlíkově neutrální v měřítku celého životního cyklu svých produktů. Mimoto se výrobce zavázal k investicích v hodnotě dvou bilionů jenů, tedy v přepočtu 397,2 miliardy korun do elektrifikace.