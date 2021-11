New York zavádí extrémní pokuty za hlučný výfuk

Americký stát New York se snaží bojovat s nelegálními pouličními závody poněkud kuriózním způsobem – masivně zvyšuje pokuty za nadměrně hlučné výfuky. Konkrétně to je ze 150 na až 1000 dolarů, tedy z cca 3300 korun na až cca 22 tisíc korun.

Sériový výfukový systém, či jakýkoliv homologovaný, by v New Yorku neměl mít problém. (Ilustrační foto)

To by ale znamenalo, že většina sériových, nijak neupravených aut by limit neplnila, takže by to zůstalo beze změny – 76 dB(A) na silnicích s rychlostním limitem do 35 mph (56 km/h) a 82 dB(A) na silnicích, kde se smí jet rychleji. Homologovaná auta či příslušenství tedy nemají problém.