Německá firma představila miniaturní elektromobil, věří jí i fotbalista Neymar

Kdybychom jen tak nadhodili značku elektromobilů e.Go, asi by málokdo tušil, o čem je řeč. Fotbalistu Neymara ale zná kdekdo. Právě on je ambasadorem této malé německé automobilky, která čerstvě v Berlíně představila inovovanou verzi svého městského elektrovozítka e.Go Life.

Novinka se jmenuje e.wave X a je stylizovaná jako crossover, třebaže samozřejmě nemá žádné terénní ambice. Úplně k smíchu ale není - má čtyři sedadla, interiér vypadá aspoň trochu komfortně a má centrální dotykový displej. A konečně, s výkonem 109 koní to není hračka pro náctileté.

Podle webu golem.de chce firma prodávat auto, které je co nejvíc klimaticky neutrální. Proto se při výrobě používá co nejvíc udržitelných materiálů a řada dílů je recyklovatelných. Kolik si za to všechno firma účtuje? Nikoliv málo - v Německu vůz začíná na 24 990 eurech, což je 616 tisíc korun.