Někdejší designér BMW vysvětluje, proč je nová řada 4 tak kontroverzní

„Vypadá to, jako by ten, kdo je navrhoval, nevěděl, že navrhuje ledvinky pro nové BMW,” říká Stephenson. „Problém s novou řadou 4 je v tom, že navrhli přední masku a auto – a pak je spojili dohromady,” shrnuje později.

Také to podle něj vypadá, jako by zapomněli na registrační značku a pak ji tam prostě přidali na poslední chvíli. A třebaže historická BMW měla také veliké ledvinky, nikdy přes ně neměla značku. Tohle je podle Stephensona poprvé.

Co by podle něj pomohlo, by bylo ledvinky trochu odlehčit, změkčit a nechat mezi nimi více prostoru. Tak by tento element nevypadal jako jeden kus, ale jako dva.