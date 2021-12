Nejmenší citroën dostal terénní verzi. Ovšem jen jako koncept

Citroën o koncepčním vozidle My Ami Buggy mluví jako o hravém modelu, který by každé dítě ve věku od 14 do 77 let chtělo nalézt pod svým stromečkem. Jedná se přitom o přepracovanou verzi městského elektromobilu Ami s robustním exteriérem, kryty světlometů, rozšířenými blatníky a masivními pneumatikami.