Nejlepší auta, která jsme řídili v roce 2019

Plno dojmů jsme za rok 2019 nasbírali, co se nových modelů aut a jejich řízení týče. Na některá snadno zapomenete, ovšem některá vám v paměti zůstanou pořádně dlouho. Až do posledního dne roku.

Vitaru můžete vzít do terénu i do zatáček.

Za nízkou cenu nabídne spoustu, spoustu muziky. Jak po stránce výbavy, tak, a to hlavně, v systému pohonu všech kol. Přepněte na asfaltu do režimu Sport a auto zabere zadními koly tak mocně, až získáte dojem, že sedíte v zadokolce. A když z asfaltu sjedete, dejte tam Lock a projedete všechno, na co namíříte čumák. To vše s nadšeným motorem, který se rád nechá vytočit, a za tohle všechno si řekne o 8,4 litru benzínu na 100 km.