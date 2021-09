Nejen telefony. Čínská Xiaomi oficiálně zaregistrovala svou divizi pro výrobu elektromobilů

Divize byla založena s kapitálem deset miliard jüanů (zhruba 33 miliard Kč). Její registrace je nejnovějším mezníkem v expanzi Xiaomi do automobilového průmyslu.

Společnost Xiaomi v březnu oznámila, že do deseti let plánuje do výroby elektromobilů investovat deset miliard dolarů (zhruba 215 miliard Kč).