Nejbláznivější auto od Tesly. Musk představil pick-up Cybertruck

To je vcelku překvapení, protože Tesla nemá ve zvyku ukazovat podobné studie bez okamžité šance na výrobu. Hranatý modul by pravděpodobně nesplnil technické a zákonné nároky na aerodynamiku či ochranu chodců.

Dojezd by se v závislosti na verzi měl pohybovat od 250 do 500 mil, tedy od 402 do 805 kilometrů. Cena sériového modelu by se podle Tesly měla pohybovat od 39 900 dolarů, přibližně 918 tisíc korun.