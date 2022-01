Nedočkavý řidič chtěl předjet sypač, skončil v plotě

Ovšem sypač jede proto, aby učinil silnici lépe sjízdnou. To znamená, že podmínky na vozovce jsou před sypačem a v řadě případů také vedle něj horší než za ním - a na to je nutné se připravit. To řidič patrně zanedbal, a tak skončil smykem v plotě. K žádnému zranění nedošlo, píše Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, autor videa, na Facebooku.