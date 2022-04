Nástupcem Bentley Mulsanne má být elektrické kupé

Předpremiéra prvního z těchto vozů se očekává koncem tohoto roku, a to ve formě kratšího sedanu s vyšší stavbou, aby se do něj vešly baterie pod podlahou.

Nakonec se však do roku 2030 postaví na vrchol nabídky moderní vlajková loď, která posune ceny daleko za ceny dosavadního mulsanne. To má podle Autocaru umožnit Bentley proniknout hlouběji do superluxusního segmentu a zajistit vysoké marže.