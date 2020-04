Nástupce Nissanu 370Z by mohl být překvapivě rychlý

Za dvanáct let přitom jsou japonské automobilky klidně schopné provést generační obměnu modelu dvakrát, ale současný Nissan 370Z je na světě už od roku 2008. Se svým 3,7l atmosférickým šestiválcem je tak příjemným závanem starých dobrých „předturbových” časů.

Pohonné ústrojí je tedy pro nejednoho zákazníka lákavé, ovšem kvalita materiálů a design interiéru, stejně jako zastaralý infotainment, tolik nepotěší. V dohledné době by se to všechno mělo změnit, alespoň podle britského webu Autocar.

Nissan 240Z, v Japonsku prodávaný jako Fairlady Z Foto: Nissan

Ten s odkazem na zdroje z USA, kde se „zetka” prodává nejvíc z celého světa, píše, že novinka by měla dostat dvakrát přeplňovaný vidlicový šestiválec a označení 400Z. Motor ale pravděpodobně nebude čtyřlitrový, jak by naznačovalo číslo, nýbrž to má být třílitr z Infiniti Q60 Red Sport, který nabízí 405 koní.

V onom Infiniti je motor spojený výhradně se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. V 400Z by ale měl mít klasický šestistupňový manuál a měl by pohánět jen zadní kola. Britové dovozují, že to by spolu s očekávanou nižší hmotností mělo znamenat zrychlení na 60 mph (97 km/h) lepší než 4,5 sekundy u onoho ostrého Infiniti.

Nissan 300ZX gen. Z32 Foto: Nissan

Změny by měly proběhnout i na poli vnějšího designu. Britové se odvolávají na americké dealery, kteří už nový model viděli, a ti říkají, že příď připomíná původní Datsun 240Z ze 70. let a záď zase model 300ZX z let devadesátých.

Oficiální představení novinky by mohlo proběhnout v následujících 12 měsících; samozřejmě bude záležet na vývoji koronavirové pandemie.