Nástupce Audi R8 má být elektrický. Kdy, je zatím ve hvězdách

Úspěšný supersport Audi R8, který i v dnešní době nabízí desetiválcový motor bez přeplňování, se ve své současné generaci prodává od roku 2015. Jeho nástupce bude pohánět elektřina. Řekla to Linda Kurzová, šéfka produktového marketingu u Audi Sport, americkému internetovému magazínu Roadshow.

Po e-tronu GT včetně silné verze RS bude další výzvou Audi Sport „transformovat segment R, a ten bude plně elektrický. To je naším úkolem na nadcházející desetiletí,“ nechala se dále slyšet.

To neznamená, že Audi R8 dostane další generaci, která bude elektrická. Znamená to, že ať nahradí dnešní R8 jakékoliv auto, bude elektrické. Ovšem, kdy něco takového můžeme očekávat, není zatím jasné. O konci současné R8 se zatím spíš jen spekuluje, než že by měl nějaké konkrétní datum, a RS e-tron GT nemůže nahradit supersport s motorem uprostřed.