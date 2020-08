Nárazový test obytného auta ukazuje, že hmotnost nemusí být výhodou

Ukazuje to nárazový test, při kterém autoklub postavil čtyřmístnou obytnou dodávku, postavenou na Fiatu Ducato, proti Citroënu C5 kombi.

Obytná dodávka váží i dvojnásobek toho, co osobní auto; např. nedávno testovaný Volkswagen Grand California má téměř 3,2 tuny provozní hmotnosti, a když ho naplníte vodou, věcmi a lidmi, na 3,5 tuny se dostanete hravě. Hmotnost ale není až takovou výhodou.

Problém je podle ADACu - alespoň u testovaného vozu - zejména v tom, že obytná vestavba je smontovaná dohromady spíš jako nábytek doma než jako něco, co by mělo zvládat dopravní nehody. Např. podstavec zadní dvojsedačky pro pasažéry se při nehodě bortí. Ve videu si všimněte i toho, jak nestabilní je sedačka řidiče. Tři lidé v levé půlce auta jsou tak vystaveni poměrně velkému riziku zranění.

Kromě obytné vestavby také mohou být problémem věci, které umístíte do ní. Skleněné a porcelánové nádobí se při testu rozbilo a vylétlo z šuplíků do prostoru interiéru, kde samozřejmě střepy můžou zranit posádku.

ADAC doporučuje v podstatě to stejné, co u osobních aut - těžké věci ukládat dozadu dolů a kurtovat je popruhy s ráčnou. Používání bezpečnostních pásů na všech místech by měla být samozřejmost.