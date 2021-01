Náhodou našel auto, které mu ukradli před 17 lety

Policii se vůz nedařilo najít, ale Cook stále doufal. „Nikdy jsem ho neodepsal. Věděl jsem, že přijde den, kdy ho dostanu zpátky,” řekl americkému webovému magazínu Free Lance-Star, který zprávu přináší. A koncem loňského roku se to podařilo.

Jeden známý totiž po Cookovi chtěl, aby se podíval na jiné, modré camaro z roku 1968, které je na prodej v sousedním Marylandu, neboť o těchto autech Cook hodně ví. Když přijel na místo, všiml si v rohu garáže zeleného camara z roku 1969 bez kapoty. Ta barva připomínala zelenou Rallye z modelového roku 1969, ale nebyla to ona.

Začal se tedy vyptávat prodávajícího a dozvěděl se, že to zelené auto bývalo v oranžové Hugger a že vzniklo v továrně v Kalifornii - stejně jako Cookovo ztracené camaro. A samozřejmě i spousta dalších, chtělo by se namítnout - jenže VIN na jeho palubní desce ukazovalo na výrobu v druhé továrně, kde camara první generace vznikaly - v Ohiu.

Druhé VIN, které Cook na autě našel, bylo schované pod kapotou - a to už ukazovalo na výrobu v Kalifornii. Doma porovnal tento kód s tím, který patřil jeho kdysi ztracenému vozu - a nalezl shodu.

Zavolal na marylandskou policii, kde ho přepojili na detektiva - a ten byl překvapen, že Cook po autě ještě pátrá. „Řekl mi 'Jedeme pro něj hned. Dejte mi hodinu',” vypráví Cook. Poté, co detektiv všechno ověřil a Cook dokončil nákup onoho modrého camara z roku 1968, vyrazili pro ukradený vůz. A ve vánočním týdnu loňského roku už bylo auto zpátky v servisu právoplatného majitele.

Člověk, v jehož garáži vůz předtím stál, nedělal žádné problémy. „Je obětí. Koupil to auto od někoho jiného. Nikomu nechtěl udělat nic zlého,” říká Cook a dodává, že během těch sedmnácti let auto změnilo majitele celkem čtyřikrát. „Někdo do něj investoval. Je v lepším stavu, než bylo, když ho ukradli. Ale pořád má ošklivou zelenou barvu,” uzavírá.