Nadšení amatéři z Třebíčska vracejí život vzácným veteránským motorkám

„Chytlo nás to tak zhruba před patnácti, dvaceti léty, kdy jsme s bráchou směnili za karton cigaret vrak Jawy 175 kývačku, no a aby se na ní vůbec dalo kolem vsi jezdit, pustili jsme se do opravy sami. Jasně, že nám pomohl táta, který sám jezdil na Jawě 350 péráku, který si taky opravoval sám. Pak jsme se oba s bráchou vyučili jako obráběči kovů. Já se taky živil jako konstruktér či finanční poradce. Předchozí profese jsme opustili v roce 2015, kdy jsme si doma založili vlastní dílu. Pracujeme zde ještě s kamarádem, každý sám na sebe, a nestěžujeme si. Především proto, že děláme to, co nás opravdu baví,“ říká Tomáš, který už počátku chtěl, aby byli se svou profesí něčím výjimeční.