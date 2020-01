Nadšenec vytáhl vzácné ferrari bez čelního okna do hor, fascinuje svými smyky

Jeho majitelem je Emanuele Maria Tabacchi, jehož účet na Instagramu pod názvem PowerslideLover sleduje 238 tisíc lidí. A to právě proto, co má v názvu - jezdí smykem s auty, která by většina majitelů postavila do garáže a vytáhla nanejvýš na přehlídku za slunečného počasí.