Na start 1000 mil československých se letos postaví 114 vozů

Na start soutěže 1000 mil československých se letos postaví 114 veteránů. Závod odstartuje 12. srpna ráno před budovou Autoklubu v pražské Opletalově ulici. Uvedli to organizátoři soutěže.

Do podniku se mohou přihlásit historické vozy vyrobené do roku 1939. Budou závodit v šesti kategoriích podle objemu motoru. Závod bude mít tři etapy. První povede mezi Prahou a Bratislavou, následovat bude slovenská etapa a třetí etapa povede zpět do Prahy před budovu Národního technického muzea. Cestou zpět čeká jezdce zkouška zručnosti.