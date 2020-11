Na Slovensku vzniká další létající auto. Představilo se prvním letem

Jak uvádí agentura Reuters, která zprávu spolu s videem přinesla, firma Klein Vision už má jednoho zájemce a měla by mu AirCar dodat během příštího půlroku. Cena není nízká - 600-750 tisíc dolarů (13,48-16,85 milionu korun).

Pokud vám jméno Štefana Kleina něco říká, není to náhodou. Právě on stojí také za již zmíněným AeroMobilem, ovšem AirCar není jeho novou verzí. Vzniká pod hlavičkou nově založené firmy Klein Vision a je to úplně nový, patentem chráněný stroj.